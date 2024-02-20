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16:40, 20 февраля 2024Силовые структуры

Грузинскому наемнику вынесли приговор за убийство трех российских военных

В ДНР наемнику из Грузии дали пожизненное за убийство военных ВС РФ в Мариуполе
Мамука Гацарелия

Мамука Гацарелия. Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному сроку 22-летнего грузинского наемника Мамуки Гацарелию, убившего трех российских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Стрелка войсковой части Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали виновным в преступлении по статьям 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») и 317 («Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности») УК РФ.

Установлено, что Гацарелия в марте 2022 года приехал на территорию Украины и заключил контракт с ВСУ, после чего прошел обучение и был направлен в Мариуполь. 1 апреля 2022 года на боевой позиции в квартире многоквартирного дома он открыл огонь по четырем российским военным, трое из них не выжили. Через две недели на другой боевой позиции Гацарелия бросил в группу военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России две гранаты.

Ранее сообщалось, что бойцы «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), сделавшие 220 выстрелов из гаубицы по селам ДНР, получили от 25 до 28 лет лишения свободы.

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      Илона Палей
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