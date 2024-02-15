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20:15, 15 февраля 2024Силовые структуры

Бойцам «Азова» дали срок за веерный обстрел из гаубицы сел ДНР

Бойцы «Азова», сделавшие 220 выстрелов из гаубицы по селам ДНР, получили срок

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) вынесли приговор семерым бойцам бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в четверг, 15 февраля, «Ленте.ру »сообщили в главной военной прокуратуре.

Как установил суд, в период с 3 марта по 10 апреля 2022 года действовавшие в составе орудийного расчета осужденные, в ходе так называемого неизбирательного веерного обстрела сел Бердянское и Володарское в ДНР, произвели не менее 220 выстрелов из 122-миллиметровой гаубицы. В селе Бердянское были разрушены несколько домов, в Володарском погибла местная жительница.

Все осужденные получили сроки от 25 до 28 лет лишения свободы.

13 февраля Верховный суд ДНР вынес заочные приговоры троим боевикам бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Андрею Плитусу, Геннадию Сухарникову и Дмитрию Предборскому, которые обстреляли из миномета жилые дома в Мариуполе.

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      Владимир Седов
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