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10:51, 13 февраля 2024Силовые структуры

Троих боевиков «Азова» заочно осудили на длительные сроки за обстрел домов в ДНР

В ДНР суд заочно дал до 27 лет троим боевикам «Азова» за обстрел домов

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочные приговоры троим боевикам бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Андрею Плитусу, Геннадию Сухарникову и Дмитрию Предборскому, которые обстреляли из миномета жилые дома в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Осужденные признаны виновными в покушении на массовое убийство по мотивам политической ненависти и вражды, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва. Плитус и Сухарников получили по 27 лет, Предборский — 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Срок начнет исчисляться с момента задержания.

Суд установил, что с 7 марта по 15 апреля 2022 года Плитус отдавал приказы Сухарникову и Предборскому об обстреле из минометов жилых домов и объектов социальной инфраструктуры Мариуполя. В результате были повреждены три жилых дома, люди не пострадали, успев вовремя эвакуироваться в укрытия.

7 февраля Верховный суд ДНР огласил приговор по масштабному делу в отношении 33 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-ой отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины за обстрелы жилых домов из артиллерийских орудий. Они получили от 27 лет до 29 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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      Любовь Ширижик
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