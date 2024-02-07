Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:47, 7 февраля 2024Силовые структуры

33 украинских военных получили срок за артобстрел жилых домов в ДНР

Суд вынес приговор 33 военным ВСУ за артобстрел жилых домов в ДНР

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор 33 военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-ой отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрелы жилых домов из артиллерийских орудий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Они признаны виновными по статьям 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), 105 УК РФ («Убийство общеопасным способом по мотивам политической и идеологической вражды»), 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва»). Осужденным назначено наказание сроком от 27 лет до 29 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что с 24 февраля по 10 марта 2022 года украинские военнослужащие обстреляли населенные пункты Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка и Старый Крым из самоходных артиллерийских установок. В результате погиб 17-летний житель и еще одна женщина была контужена. Повреждения получили 42 жилых дома.

2 февраля сообщалось, что к пожизненному сроку приговорили бойца бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) за расстрелы мирных жителей Мариуполя. Солдат Ренат Алиев приказал подчиненным расстрелять четырех мирных жителей, которые шли по Азовстальской улице.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Среди целей мог быть аэродром для истребителей F-16

      Германия заявила о достижении границ возможного в поставке боеприпасов Украине

      Средства ПВО сбили над Белгородской областью два беспилотника

      Глава Белгородской области рассказал о разрушениях при ударе ВСУ

      Водитель проехал в метрах от места взрыва в Белгороде и попал на видео

      Губернатор заявил о пострадавших в Белгороде после обстрела со стороны Украины

      Матыцин заявил о росте авторитета России в мировом спорте

      Мужчина вернул хозяйке потерянный 40 лет назад бумажник с документами

      Путин призвал побыстрее выпускать российские самолеты

      Путин заявил о способности России выпускать современную авиатехнику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше