33 украинских военных получили срок за артобстрел жилых домов в ДНР

Суд вынес приговор 33 военным ВСУ за артобстрел жилых домов в ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор 33 военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-ой отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрелы жилых домов из артиллерийских орудий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Они признаны виновными по статьям 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), 105 УК РФ («Убийство общеопасным способом по мотивам политической и идеологической вражды»), 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва»). Осужденным назначено наказание сроком от 27 лет до 29 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что с 24 февраля по 10 марта 2022 года украинские военнослужащие обстреляли населенные пункты Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка и Старый Крым из самоходных артиллерийских установок. В результате погиб 17-летний житель и еще одна женщина была контужена. Повреждения получили 42 жилых дома.

2 февраля сообщалось, что к пожизненному сроку приговорили бойца бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) за расстрелы мирных жителей Мариуполя. Солдат Ренат Алиев приказал подчиненным расстрелять четырех мирных жителей, которые шли по Азовстальской улице.