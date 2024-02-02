Бывшего бойца «Азова» осудили за расстрелы мирных жителей Мариуполя

Расстреливавший мирных жителей Мариуполя боец «Азова» получил пожизненный срок

В Донецкой народной республике (ДНР) к пожизненному сроку приговорили бойца бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) за расстрелы мирных жителей Мариуполя. Об этом в пятницу, 2 февраля, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, в период 16 по 30 марта 2022 года 26-летний старший солдат Ренат Алиев приказал подчиненным расстрелять четырех мирных жителей, которые шли по Азовстальской улице. Из-за его действий подчиненные лишили жизни трех мужчин и одну женщину. Также Алиев лично застрелил пытавшегося выйти из зоны боевых действий мирного жителя.

Суд признал его виновным в убийстве, совершенном в отношении двух и более лиц по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращение с гражданским населением на оккупированной территории.

1 февраля Верховный суд ДНР приговорил 22-летнего солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сабира Романовича к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима за расстрел троих мужчин в Мариуполе в марте 2022 года.