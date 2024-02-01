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17:35, 1 февраля 2024Силовые структуры

Солдата ВСУ приговорили к 26 годам колонии за расстрел жителей Мариуполя

В ДНР солдата ВСУ приговорили к 26 годам за расстрел троих жителей Мариуполя

Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 22-летнего солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сабира Романовича к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима за расстрел троих мужчин в Мариуполе в марте 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура ДНР.

Он признан виновным по двум статьям УК РФ — об убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

По данным следствия, 22-летний обвиняемый является водителем взвода материально-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. В период с 15 по 31 марта 2022 года он, находясь на боевой позиции «Калина» в Мариуполе, обнаружил троих местных жителей в гражданской одежде и доложил об этом старшему. Получив приказ, Романович расстрелял их из автомата. Один мужчина погиб, двоим удалось убежать.

Ранее военная прокуратура Объединенной группировки войск (сил) утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении 11 военнослужащих бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), обстрелявших из минометов жилые дома в ДНР.

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      Анна Габай
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