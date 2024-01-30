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18:36, 30 января 2024Силовые структуры

Боевики «Азова» предстанут перед судом за обстрел жилых домов из минометов в ДНР

11 боевиков «Азова» осудят за обстрел жилых домов из минометов в ДНР

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Военная прокуратура Объединенной группировки войск (сил) утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении 11 военнослужащих бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), обстрелявших из минометов жилые дома в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Дела возбуждены в отношении боевика Романа Шебанова, а также подчиненных ему военнослужащих Леонида Глущенко, Олега Пономаренко, Евгеняй Горяйнова, Константина Олейника, Вадима Цолана, Сергея Щепкива, Николая Щербатова, Яна Сергиенко, Ильи Вороновича и Артема Филина. Они обвиняются по части 3 статьи 30 по статье 105 («Покушение на убийство»), статье 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и статье 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемые с 25 февраля по 19 марта 2022 года по приказам Шебанова осуществили обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в Мариуполе из 122-мм буксируемой гаубицы Д-30. В результате их действий не менее пяти домов оказались повреждены, а их собственникам был причинен ущерб в размере более трех миллионов рублей. Среди мирного населения пострадавших нет.

Ранее суд в ДНР приговорил к пожизненному сроку командира взвода 56-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, приказавшего расстрелять десять мирных жителей Мариуполя.

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      Олеся Мицкевич
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