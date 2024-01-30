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11:51, 30 января 2024Силовые структуры

Военный ВСУ получил пожизненный срок за приказ расстрелять десять граждан

В ДНР осудили на пожизненный срок военного ВСУ за приказ расстрелять 10 граждан
Василий Ткачук

Василий Ткачук. Фото: Прокуратура ДНР

В Донецке суд приговорил к пожизненному сроку командира взвода 56-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василия Ткачука, приказавшего расстрелять десять мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Военнослужащий признан виновным по пунктам «а,ж,л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), части 3 статьи 30, пунктов «а,ж,л» статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По данным ведомства, с марта по апрель 2022 года четверо военных находились на боевой позиции в Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. По приказу Ткачука они расстреляли десять мирных жителей, проходивших около боевых позиций. Семь мужчин и одна женщина скончались, а двум гражданам удалось выжить.

Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР заочно приговорил к 25 годам колонии строгого режима 28-летнего командира 1-го взвода бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Владислава Дашковского, который отдал приказ об убийстве жителя Мариуполя.

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      Екатерина Кашурникова
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