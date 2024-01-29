Командира взвода «Азова» заочно осудили на 25 лет за убийство жителя в ДНР

Суд ДНР заочно приговорил командира взвода «Азова» к 25 годам за убийство

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 25 годам колонии строгого режима 28-летнего командира 1-го взвода бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Владислава Дашковского, который отдал приказ об убийстве жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура ДНР.

Военнослужащий признан виновным по статье 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»).

Суд установил, что 12 апреля 2022 года Владислав Дашковский, находясь на боевой позиции, вместе с другими военнослужащими задержал жителя Мариуполя и отвез его в административное здание. Позже командир взвода приказал убить задержанного. Приказ исполнил военнослужащий Анатолий Килюшик. Азовец вывел мужчину из здания администрации и, отведя его в сторону от жилых домов, произвел не менее двух прицельных выстрелов из пистолета-пулемета в голову и тело задержанного. Мужчина погиб на месте.

Ранее Верховным судом ДНР Килюшик был приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

26 января Верховный суд ДНР приговорил к 28 годам лишения свободы гранатометчика украинского батальона «Азов».