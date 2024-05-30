В ДНР командиру роты ВСУ дали пожизненный срок за приказ убить троих горожан

В ДНР суд дал командиру роты пожизненный срок за приказ убить троих мариупольцев

Начало событий в новости Солдата ВСУ приговорили к 26 годам колонии за расстрел жителей Мариуполя

Верховный Суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 29-летнего командира инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Свинарчука к пожизненному лишению свободы за приказ убить троих жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Свинарчук признан виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, об убийстве, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Как установил суд, в марте 2022 года командир роты Свинарчук отдал приказ об убийстве троих мариупольцев своему подчиненному военнослужащему ВСУ Сабиру Романовичу. В этот момент Романович находился на боевой позиции в здании завода «Азовобщемаш», расположенного в Мариуполе. В результате от полученных ранений один мужчина погиб на месте, двоим удалось спастись.

Ранее сообщалось, что тогда Свинарчук отдал приказ о расстреле 37 мирных жителей Мариуполя.

1 февраля 2024 года Верховный суд ДНР приговорил солдата ВСУ Сабира Романовича к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима за расстрел троих мужчин в Мариуполе в марте 2022 года.