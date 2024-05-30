Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 30 мая 2024Силовые структуры

В ДНР командиру роты ВСУ дали пожизненный срок за приказ убить троих горожан

В ДНР суд дал командиру роты пожизненный срок за приказ убить троих мариупольцев
Начало событий в новости Солдата ВСУ приговорили к 26 годам колонии за расстрел жителей Мариуполя

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный Суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 29-летнего командира инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Свинарчука к пожизненному лишению свободы за приказ убить троих жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Свинарчук признан виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, об убийстве, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Как установил суд, в марте 2022 года командир роты Свинарчук отдал приказ об убийстве троих мариупольцев своему подчиненному военнослужащему ВСУ Сабиру Романовичу. В этот момент Романович находился на боевой позиции в здании завода «Азовобщемаш», расположенного в Мариуполе. В результате от полученных ранений один мужчина погиб на месте, двоим удалось спастись.

Ранее сообщалось, что тогда Свинарчук отдал приказ о расстреле 37 мирных жителей Мариуполя.

1 февраля 2024 года Верховный суд ДНР приговорил солдата ВСУ Сабира Романовича к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима за расстрел троих мужчин в Мариуполе в марте 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Актриса Анастасия Заворотнюк пять лет боролась за свою жизнь. Почему она не смогла победить болезнь?

      Эксперт нашел связь между ЭКО и раком мозга у Заворотнюк и Фриске

      В России предупредили об ответе на использование Украиной F-16

      Россиянам назвали полезный маринад для шашлыка

      Бывший главный специалист российской соцзащиты похитил миллионы рублей

      Анастасию Заворотнюк запомнили по роли няни Вики в «Моей прекрасной няне». Ее стиль копируют даже сейчас

      Опубликовано видео последнего появления Заворотнюк на публике

      Путин наградил губернатора обстреливаемого со стороны Украины региона

      Названа возможная причина отстранения близких США чиновников на Украине

      Названа единственная легитимная власть на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше