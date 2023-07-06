Приказавший расстрелять 37 мирных жителей военный ВСУ предстанет перед судом

В ДНР командира роты ВСУ осудят за приказ расстрелять 37 мирных жителей в Мариуполе

Отдавший приказ расстрелять 37 мирных жителей командир инженерно-технической роты морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Свинарчук предстанет перед судом в ДНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, преступления совершались в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года на территории «Азовобщемаша» в Мариуполе. Военный отдавал незаконные приказы о расстреле мирных граждан. В результате его подчиненными из автомата Калашникова был убит 21 человек. Еще 16 гражданам удалось спасти, так как они укрылись в безопасном месте.

Дела в отношении его подчиненных — Виталия Антонова, Дениса Рашпли и Ивана Тарана — находятся на рассмотрении в Верховном суде ДНР. Их обвиняют в применении запрещенных средств и методов ведения войны и убийствах мирного населения.

Ранее сообщалось, что в Луганске суд приговорил к 14 годам военного ВСУ, бросившего гранату во двор жилого дома.