Бросившего гранату во двор жилого дома украинского военного осудили на 14 лет

В Луганске суд приговорил к 14 годам военного ВСУ, бросившего гранату во двор жилого дома

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 14 годам колонии строгого режима военнослужащего 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Пинковского. Об этом в понедельник, 3 июля, «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Следствие и суд установили, что 28 июня 2022 года в Лисичанске Пинковский забросил во двор жилого дома гранату, приведенную в боевое состояние. Таким образом он хотел запугать население и обвинить российских военных в преступлениях против гражданского населения.

В момент взрыва в доме находилась 66-летняя хозяйка. Она получила минно-взрывные травмы и была госпитализирована. В доме повредились стены, окна и другие конструкции.

Ранее сообщалось, что в Донецке осудят морпеха ВСУ за массовые убийства жителей Мариуполя.