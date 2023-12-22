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18:00, 22 декабря 2023Силовые структуры

Воевавший за Украину гражданин Грузии предстанет перед российским судом

Гражданин Грузии предстанет перед судом за покушение на жизнь российских военных

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина Грузии Мамуки Гацарелии. Об этом в пятницу, 22 декабря, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

По данным следствия, обвиняемый был завербован главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины, а после переправлен для участия в боевых действиях в Мариуполе. Гацарелии инкриминируют покушение на жизнь не менее четырех российских военнослужащих. Обвиняемый задержан и в скором времени предстанет перед судом.

Также следователи продолжают расследование в отношении грузинских наемников Георгия Гоглидзе и Георгия Чубитидзе, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. В отношении них организованы следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее 22 декабря сообщалось, что СКР предъявил заочные обвинения латышу Гундерасу Калве, состоявшему в батальоне «Карпатская Сечь».

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