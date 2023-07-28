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15:34, 28 июля 2023Силовые структуры

В СКР заочно привлекли к ответственности 70 бойцов «Грузинского легиона»

СКР заочно привлек к ответственности создателя «Грузинского легиона»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российские следователи заочно привлекли к ответственности свыше 70 наемников так называемого Грузинского национального легиона. Об этом в пятницу, 28 июля, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили, известный как Мамука Мамулашвили, в 2014 году создал организацию, в которую вербовал уроженцев своей страны с целью их последующего участия в боевых действиях против республик Донбасса.

Данные были озвучены Председателю СКР Бастрыкину в ходе совещания в Мелитополе, посвященного расследованию военных преступлений Украины.

14 июля сообщалось, что бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку предъявили заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей.

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    Владимир Седов
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