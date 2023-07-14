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12:10, 14 июля 2023Силовые структуры

В России предъявили заочное обвинение бывшему министру обороны Украины

СКР предъявил экс-министру обороны Украины Загороднюку обвинение за обстрелы Донбасса
Андрей Загороднюк

Андрей Загороднюк. Фото: Hennadii Minchenko / ZumaPress / Globallookpress.com

Бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку предъявили заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Вместе с ним СКР обвинил начальника объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюре и бывшего командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока.

По данным следствия, в 2016, 2019 и 2020 годах фигуранты отдавали приказы подразделениям ВСУ, обстреливающим населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова.

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    Илона Палей
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