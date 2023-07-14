Силовые структуры
В России предъявили заочное обвинение бывшему министру обороны Украины
СКР предъявил экс-министру обороны Украины Загороднюку обвинение за обстрелы Донбасса
Бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку предъявили заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).
Вместе с ним СКР обвинил начальника объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюре и бывшего командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока.
По данным следствия, в 2016, 2019 и 2020 годах фигуранты отдавали приказы подразделениям ВСУ, обстреливающим населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова.