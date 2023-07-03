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12:09, 3 июля 2023Силовые структуры

МВД объявило в розыск бывшего первого замглавы СБУ Виталия Маликова

МВД России объявило в розыск бывшего первого замглавы СБУ Виталия Маликова

Фото: РИА Новости

МВД России объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виталия Маликова. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в базе ведомства нет уточнения, по какой конкретно статье УК РФ разыскивается Маликов. Известно, что ранее ему было предъявлено заочное обвинение за обстрелы юго-востока Украины. Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram-канале уточнил, что из-за преступных действий руководившего в 2016-2018 операцией против жителей Донбасса Маликова были разрушены свыше 240 объектов.

Ранее 3 июля МВД России также объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

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    Владимир Седов
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