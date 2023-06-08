Российские военные ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ грузинского наемника

Военкор Котенок: ликвидирован воевавший на стороне ВСУ грузинский наемник Зура Мушукиа

Российские военные ликвидировали грузинского наемника Зуру Мушукиа, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«В районе Богдановки ликвидирован грузинский наемник Зура Мушукиа», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2008 году он принимал участие во вторжении грузинских войск в Цхинвал.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что в рядах ВСУ действуют свыше 2,5 тысячи иностранных наемников. Глава оборонного ведомства отметил, что украинской стороной применяются террористические методы противоборства, в том числе диверсии.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, в свою очередь, сообщал о том, что подразделения иностранных наемников ВСУ начали прибывать в Харьков и его окрестности. По его словам, в большинстве своем в Харьковскую область прибыли наемники, говорящие на английском и польском языках, но есть и немцы, французы, а также испанцы.