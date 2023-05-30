В ЛНР заявили о прибытии иностранных наемников ВСУ в Харьков

Марочко рассказал о прибытии иностранных наемников ВСУ в Харьков и его окрестности

Подразделения иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали прибывать в Харьков и его окрестности. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев», — отметил Марочко.

По его словам, в большинстве своем в Харьковскую область прибыли наемники, говорящие на английском и польском языках, но есть и немцы, французы, а также испанцы.

Ранее Министерство иностранных дел России обвинило британские спецслужбы в вербовке наемников для ВСУ. Также, считают в МИД, бойцов набирают и среди граждан арабских государств.