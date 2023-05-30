Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:30, 30 мая 2023Мир

МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева

МИД России: за поиском наемников для Украины в сети стоят британские спецслужбы

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что за поиском наемников для Украины в сети стоят британские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости.

«По имеющейся в публичном доступе информации, на стороне киевского режима воюет значительное число наемников со всех концов света», — заявили в ведомстве. Отмечается, что для их «вербовки» западные страны используют различные площадки. В МИД сообщили, что «соответствующие заходы» совершаются также и в отношении граждан арабских государств.

«Благоприятную почву для проведения такого рода работы создает существование в некоторых из них "серых зон", не контролируемых законными властями, высокая активность террористических группировок, хронические проблемы социально-экономического характера», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве предупредили, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет пресекаться.

Ранее первый заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Эдуард Кабурнеев заявил, что свыше двух тысяч наемников из 71 страны участвуют в боевых действиях на Украине против России. По его словам, на Украину прибыли и воюют на ее стороне 366 граждан Грузии, 234 — США, 233 подданных Великобритании, а также 185 граждан Сирии, 70 — из Канады и других государств.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский заявил об утверждении сроков начала наступления ВСУ. Успех Украины под вопросом из-за нехватки вооружения
    Пушков раскрыл попытку США оставить в тайне неприятный факт
    Во Флориде произошла стрельба
    МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева
    Назван экологичный способ защиты от насекомых
    Обнаружено свидетельство редкого распада бозона Хиггса
    В США заявили о разрушительном ударе Путина по доллару
    Стали известны подробности хода переговоров Месси и «Барселоны»
    Девушка сходила на иглоукалывание и обнаружила дома неприятный сюрприз
    На месте взрыва в Москве обнаружили обломки беспилотника
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.