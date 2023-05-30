МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева

МИД России: за поиском наемников для Украины в сети стоят британские спецслужбы

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что за поиском наемников для Украины в сети стоят британские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости.

«По имеющейся в публичном доступе информации, на стороне киевского режима воюет значительное число наемников со всех концов света», — заявили в ведомстве. Отмечается, что для их «вербовки» западные страны используют различные площадки. В МИД сообщили, что «соответствующие заходы» совершаются также и в отношении граждан арабских государств.

«Благоприятную почву для проведения такого рода работы создает существование в некоторых из них "серых зон", не контролируемых законными властями, высокая активность террористических группировок, хронические проблемы социально-экономического характера», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве предупредили, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет пресекаться.

Ранее первый заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Эдуард Кабурнеев заявил, что свыше двух тысяч наемников из 71 страны участвуют в боевых действиях на Украине против России. По его словам, на Украину прибыли и воюют на ее стороне 366 граждан Грузии, 234 — США, 233 подданных Великобритании, а также 185 граждан Сирии, 70 — из Канады и других государств.