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11:13, 26 мая 2023Силовые структуры

Раскрыто число воюющих на Украине против России иностранных наемников

СКР: более 2000 наемников из 71 страны воюют на стороне Украины против РФ, возбуждены дела

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Свыше двух тысяч наемников из 71 страны участвуют в боевых действиях на Украине против России. Их число раскрыл первый заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Эдуард Кабурнеев на совещании в Донецке с участием главы ведомства Александра Бастрыкина, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе СКР.

В ходе расследования уголовных дел о привлечении Украиной наемников из иностранных государств выяснилось, что в страну прибыли и воюют на ее стороне 366 граждан Грузии, 234 — США, 233 подданных Великобритании, а также 185 граждан Сирии, 70 — из Канады и других государств.

25 мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США на Украине ведут боевые действия против России, используя потенциал НАТО.

«Все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России, и при этом США используют потенциал НАТО, используют потенциал Евросоюза», — пояснил он. По словам Патрушева, США для ведения боев также используют возможности вооруженных формирований Украины.

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Любовь Ширижик
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