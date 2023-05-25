В Совбезе порассуждали о боевых действиях США против России на Украине

Патрушев заявил, что на Украине США ведут боевые действия против России, используя НАТО

Соединенные Штаты на Украине ведут боевые действия против России, используя потенциал НАТО. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России, и при этом США используют потенциал НАТО, используют потенциал Евросоюза», — пояснил он. По словам Патрушева, США для ведения боев также используют возможности вооруженных формирований Украины.

Ранее секретарь Совбеза заявлял, что коллективный Запад, включая США, напрямую вовлечен в конфликт на Украине. По его мнению, об этом свидетельствует то, что западные наемники и советники участвуют в боевых действиях на стороне Киева.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).