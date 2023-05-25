Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 25 мая 2023Россия

В Совбезе порассуждали о боевых действиях США против России на Украине

Патрушев заявил, что на Украине США ведут боевые действия против России, используя НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Соединенные Штаты на Украине ведут боевые действия против России, используя потенциал НАТО. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России, и при этом США используют потенциал НАТО, используют потенциал Евросоюза», — пояснил он. По словам Патрушева, США для ведения боев также используют возможности вооруженных формирований Украины.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее секретарь Совбеза заявлял, что коллективный Запад, включая США, напрямую вовлечен в конфликт на Украине. По его мнению, об этом свидетельствует то, что западные наемники и советники участвуют в боевых действиях на стороне Киева.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Азербайджан и Армения договорились признать территориальные границы друг друга
Российский летчик посадил подбитый штурмовик
Германия заявила о продолжении санкционного давления Запада на Россию
Преследуемый украинскими властями писатель Таксюр смог уехать в Россию
На Украине опубликовали новое видео с Залужным
Снижение цен на жилье связали с уехавшими россиянами
Китай уличили в умышленном затягивании переговоров по «Силе Сибири-2»
Новый электросамокат взорвался во время зарядки и стал причиной пожара
Мосгорсуд рассмотрит дело Навального о создании экстремистского сообщества
Россиянка избила брата деревянной табуреткой из-за старых обид
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.