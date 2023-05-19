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13:29, 19 мая 2023Силовые структуры

Патрушев заявил о вовлеченности США в конфликт на Украине

Патрушев заявил, что коллективный Запад напрямую вовлечен в конфликт на Украине

Фото: Globallookpress.com

Коллективный Запад, включая США, напрямую вовлечен в конфликт на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре, передает ТАСС.

По его словам, об этом свидетельствует то, что западные наемники и советники участвуют в боевых действиях на стороне Киева.

При непосредственной координации из Вашингтона были совершены убийства российских журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на писателя Захара Прилепина. Патрушев также указал на причастность американцев ко взрыву Крымского моста и газопровода «Северный поток».

При этом в Вашингтоне и Лондоне, отмечает секретарь Совбеза, заранее готовилась информационная компания, которая была нацелена на подрыв суверенитета России.

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Любовь Ширижик
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