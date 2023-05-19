Патрушев заявил о координации США убийства Татарского и покушения на Прилепина

Патрушев: убийство Татарского и покушение на Прилепина координировал Вашингтон

Убийство военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) и подрыв машины писателя Захара Прилепина координировались Вашингтоном. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

По словам Патрушева, имеются подтвержденные сведения об участии США в совершенных на территории России террористических актов. Американские спецслужбы планировали и координировали в том числе и убийство журналистки Дарьи Дугиной, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода «Северный поток». Для этого инструкторы НАТО готовили украинские диверсионно-террористические группы.

При этом в Вашингтоне и Лондоне, отмечает секретарь Совбеза, заранее готовилась информационная компания, которая была нацелена на подрыв суверенитета России.

Ранее ФСБ заявила о применении США и НАТО новых видов кибероружия против России.

