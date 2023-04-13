ФСБ заявила о применении Западом новых видов кибероружия против России

ФСБ заявила о применении США и НАТО новых видов кибероружия против России

Западные страны применяют новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины. Об этом сообщает ЦОС ФСБ, заявление ведомства цитирует РИА Новости.

По данным спецслужбы, речь идет о странах НАТО и США. С начала 2022 года было выявлено более пяти тысяч хакерских атак, однако оперативно принятые меры позволили предотвратить негативные последствия для России.

Согласно заявлению ФСБ, США стремятся доказать, что за кибератаки отвечает только украинская хакерская группировка IT Army of Ukraine. Однако на самом деле все операции разрабатываются Пентагоном вместе с международными группировками, такими как Silencе и Anonymous. Кроме того, к кибератакам причастны национальные сообщества хакеров из Грузии, Турции, Польши и других стран.

Сотрудники российской спецслужбы планируют установить заказчиков и исполнителей кибератак для того, чтобы привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что хакеры из Killnet получили доступ к секретным данным НАТО.