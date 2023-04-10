Хакеры из Killnet получили доступ к секретным данным НАТО

Хакеры из Killnet получили доступ к секретным данным в ходе атаки на инфраструктуру НАТО

Хакерам из объединения Killnet удалось получить доступ к секретным данным стран НАТО, которые могут представлять интерес для России. Об этом «Ленте.ру» рассказал лидер группировки Killmilk, уточнивший, что в ходе масштабной DDoS-атаки хакерам удалось парализовать как минимум 60 процентов электронной инфраструктуры альянса, причем доля поражения продолжает расти.

«Мы уже получили доступ к секретным данным, которые могут быть интересны России. Эта атака стала самой масштабной для нас за последнее время. Можно смело говорить о том, что она приведет к необратимым последствиям и создаст дополнительные сложности для стран НАТО», — констатировал Killmilk.

Говоря о выбранных целях, глава объединения заявил, что их очень много, поскольку перед хакерами стоит задача максимально парализовать системы, инфраструктуру и сеть НАТО. Помимо непосредственно сайта организации, в список страниц, подвергшихся атаке, вошли различные агентства и департаменты из структуры альянса, бесперебойная работа которых жизненно важна для НАТО.

«Строго говоря, под ударом оказалась вся электронная инфраструктура НАТО. От подразделений и ресурсов, занимающихся бизнесом и электронной коммерцией, до штабов управления и тренировочных систем», — заключил Killmilk.

Ранее стали известны детали масштабной DDoS-атаки, из-за которой сотрудники НАТО не могут войти в аккаунты на своих ресурсах. Также площадки, в частности основной сайт организации, недоступны извне. На тот момент было парализовано около 40 процентов электронной инфраструктуры.