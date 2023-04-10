«Русские хакеры» парализовали почти половину электронной инфраструктуры НАТО

Mash: хакеры из Killnet парализовали 40 процентов электронной инфраструктуры НАТО

Пророссийская хакерская группировка Killnet организовала атаку на электронную инфраструктуру НАТО, почти половина ее оказалась парализована. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет Mash.

Отмечается, что хакеры проводят DDoS-атаки, из-за чего войти в аккаунты на ресурсах невозможно. «Под раздачу попали сайты командования по развитию боевых действий, агентство НАТО по обеспечению, поддержке и закупкам, тренировочные киберцентры», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации издания, Killnet взломали агентство НАТО по связи и информации — NCI — откуда украли все личные данные сотрудников.

Killnet анонсировала атаку на инфраструктуру НАТО 9 апреля. Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале группировки.