Российские хакеры признались во взломе системы крупной европейской авиакомпании

Российские хакеры Killnet признались во взломе IT-системы авиакомпании Lufthansa

Российские хакеры Killnet признались во взломе IT-системы одной из крупнейших авиакомпаний Европы Lufthansa. Об этом пишет «Газета.Ru».

Лидер группировки KillMilk заявил изданию, что причиной продолжительных сбоев в работе системы германского авиаперевозчика стала DDoS-атака. «Мы убили корпоративную сеть сотрудников Lufthansa с помощью 3 миллионов запросов жирненьких пакетов данных в секунду, — рассказал хакер. — Это был опыт над крысами, который прошел успешно».

Лидер Killnet подчеркнул, что теперь хакеры знают, как остановить работу любого аэропорта мира. Он также пояснил, что атака на немецкую Lufthansa произошла в ответ на решение канцлера ФРГ Олафа Шольца передать ВСУ танки Leopard.

Ранее 15 февраля в работе IT-системы крупнейшей авиакомпании Германии Lufthansa произошел масштабный сбой. Это привело к массовым задержкам и отменам полетов по всему миру. В результате сбоя были затронуты все рейсы европейского перевозчика.