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13:41, 15 февраля 2023Путешествия

Все рейсы крупной европейской авиакомпании задержали из-за сбоя в IT-системе

Reuters: рейсы Lufthansa по всему миру задержаны из-за масштабного сбоя в IT-cистеме

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Globallookpress.com

Масштабный сбой в работе IT-системы произошел у крупнейшей авиакомпании Германии Lufthansa, что привело к массовым задержкам и отменам полетов по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в результате сбоя затронуты все рейсы европейского перевозчика. Серьезные проблемы наблюдаются в системах регистрации и посадки.

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Уточняется, что на некоторые рейсы пассажиров регистрируют вручную, записывая их данные на бумаге, поскольку цифровые сервисы недоступны.

В компании заявляют, что причина произошедшего до сих пор не установлена. На данный момент специалисты прилагают все усилия, чтобы устранить сбои. «Мы сожалеем о неудобствах, которые эта ситуация доставляет нашим пассажирам», — написали представители Lufthansa у себя в соцсетях.

Ранее в январе в США произошел серьезный сбой в системе оповещения пилотов. Отмечалось, что данная ситуация угрожает всем полетам на территории страны, поскольку система отвечает за рассылку информации пилотам об опасностях полета и ограничениях в реальном времени.

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Фариза Бацазова
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