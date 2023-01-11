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15:01, 11 января 2023Путешествия

В США произошел угрожающий всей авиации страны сбой в системе

FAA: сбой в системе оповещения пилотов в США может затронуть все полеты в стране

Фото: Mike Siegel / Pool / Reuters

В США произошел серьезный сбой в системе оповещения пилотов. Об этом сообщает ABC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) страны.

Отмечается, что подобная ситуация угрожает всем полетам на территории США. «Компьютерный сбой у FAA может повлиять на авиацию по всей стране, в том числе привести к возможному прекращению полетов», — поясняют специалисты.

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По данным издания, речь, в частности, идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM. Именно она отвечает за рассылку информации пилотам об опасностях полета и ограничениях в реальном времени.

Представители FAA уведомили, что уже работают над восстановлением системы уведомлений.

Ранее в январе дочь пилота самолета раскрыла в соцсетях полученные благодаря отцовской работе привилегии. Девушка похвасталась, что может бесплатно летать по всему миру и даже сидеть в первом классе, если там есть свободные места.

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Фариза Бацазова
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