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19:31, 10 января 2023Путешествия

Дочь пилота самолета раскрыла полученные благодаря отцу привилегии

The Sun: 24-летняя девушка бесплатно путешествует по всему миру благодаря отцу-пилоту

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Дочь пилота самолета раскрыла в соцсетях полученные благодаря отцовской работе привилегии. Девушка похвасталась, что может бесплатно летать по всему миру и даже сидеть в первом классе, если там есть свободные места, сообщает The Sun.

На видео в своих соцсетях 24-летняя Кэролайн Дебора Майло продемонстрировала обычный день своего путешествия с отцом. Она вела запись во время рейса из Амстердама в Нью-Йорк после небольшой поездки в праздничные дни по Европе. Путешественница могла свободно зайти в кабину пилотов, чтобы повидаться с отцом.

Она также продемонстрировала подписчикам свое место в первом классе, где в отдельной сумке лежали туалетные принадлежности. После приземления самолета Майло дожидалась отца, чтобы вместе с ним покинуть борт.

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В комментариях пользователи восхитились жизнью путешественницы и заявили, что никогда такого не встречали. «Если бы я знал, что в самолете находится дочь пилота, я бы почувствовал облегчение от уверенности, что полет точно будет гладким», — написал один из юзеров.

Ранее жителя Техаса посадили в тюрьму за аферу с билетами, благодаря которой ему удалось оформить почти 2000 бесплатных перелетов по стране. 32-летний Хаббард Белл работал в американской авиакомпании Mesa Airlines, которая обслуживает внутренние рейсы, и имел доступ к льготным билетам другого крупного перевозчика Spirit Airlines.

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Зарина Дзагоева
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Дочь пилота самолета раскрыла полученные благодаря отцу привилегии
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