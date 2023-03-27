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19:02, 27 марта 2023Интернет и СМИ

Российские хакеры атаковали сайт парламента Франции

BFMTV: сайт Национального собрания Франции перестал работать из-за атаки хакеров из России

Фото: Hack Capital / Unsplash

Сайт парламента Франции временно перестал работать из-за атаки пророссийских хакеров. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

«Портал Национального собрания [Франции] был недоступен в течение нескольких часов 27 марта. Ответственность за атаку взяли на себя пророссийские хакеры», — говорится в сообщении.

При этом телеканал не уточнил, какая именно хакерская группировка причастна к проблемам с доступом к ресурсу. Позднее в тот же день ответственность за атаку на сайт французского парламента взяли на себя хакеры из российской группировки NoName057. В посте, опубликованном в Telegram, они показали скриншот страницы ресурса, где говорится, что он находится на обслуживании.

В другом посте российские хакеры сообщили, что будут и дальше действовать против учреждений Франции до тех пор, пока французские власти будут поддерживать Украину «вместо того, чтобы решать проблемы граждан своей страны».

В середине февраля российские хакеры из группировки Killnet признались во взломе IT-системы одной из крупнейших авиакомпаний Европы Lufthansa. Лидер коллектива KillMilk уточнил, что атака произошла в ответ на решение канцлера Германии Олафа Шольца передать украинской армии танки Leopard.

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Олег Давыдов
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