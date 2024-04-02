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13:02, 2 апреля 2024Силовые структуры

Начиненные гексогеном иконы с Украины попали на видео

Росгвардия показала начиненные взрывчаткой иконы, доставленные в РФ с Украины
Начало событий в новости ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» псковского управления Росгвардии извлекли и обезвредили 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и предоставили оперативное видео.

На кадрах видны росгвардейцы, вскрывающие начиненные взрывчаткой иконы и церковную утварь.

В грузе, следовавшем по маршруту: УкраинаРумынияВенгрияСловакияПольшаЛитваЛатвияРоссия, также находилось 70 килограммов пластичной взрывчатки повышенной мощности, изготовленной промышленным способом — этой массы хватило бы, чтобы подорвать жилой пятиэтажный дом, а также 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Подозрительный автомобиль с иконами был остановлен для досмотра на пункте пропуска «Убылинка» в Псковской области. Задержанный сообщил, что груз шел в Москву.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК России («Незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору»).

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      Любовь Ширижик
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