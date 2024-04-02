ФСБ пресекла ввоз с Украины взрывчатки в православных иконах

ФСБ пресекла канал ввоза взрывчатки в православных иконах с Украины

ФСБ пресекла канал ввоза взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. Об этом во вторник, 2 апреля, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в православных иконах оказались спрятаны 27 самодельных бомб. Канал контрабандного ввоза проходил с Украины через страны Евпросоюза. Общий вес закамуфлированной в иконы взрывчатки составил порядка 70 килограммов промышленного пластида.

Маршрут контрабандного канала проходил через несколько стран. Груз проходил по цепочке Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия. В ФСБ сообщили о задержании причастного к преступлению лица.

27 марта полиция пресекла канал поставки оружия в Башкирию и задержала его изготовителей.