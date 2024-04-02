Изъятие ФСБ православных икон со взрывчаткой с Украины попало на видео

ФСБ показало видео изъятия православных икон со взрывчаткой с Украины

ФСБ показало видео изъятия в Псковской области икон со взрывчаткой с Украины. Запись публикует ТАСС.

На кадрах силовики достают из авто коробки с православной утварью, распечатывают иконы и показывают, что они начинены взрывчатым веществом. Кроме того, там же нашли 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Начальник отдел ЭКЦ МВД по региону Дмитрий Белоцерковский рассказал, что в иконах был заложен гексоген. Его массы хватило бы, чтобы подорвать жилой пятиэтажный дом.

Канал контрабандного ввоза проходил с Украины через страны Евросоюза. Общий вес закамуфлированной в иконы взрывчатки составил около 70 килограммов.