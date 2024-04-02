Стала известна цель ввоза в Россию с Украины взрывчатки в православных иконах

ФСБ: спрятанную в иконах взрывчатку с Украины должны были доставить в Москву

Спрятанную в православных иконах и утвари взрывчатку с Украины должны были доставить в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Цель ввоза раскрыл задержанный на допросе.

Ранее начальник отдел ЭКЦ МВД по региону Дмитрий Белоцерковский рассказал, что в иконах был заложен гексоген. Его массы хватило бы, чтобы подорвать жилой пятиэтажный дом.

ФСБ пресекла канал ввоза взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. В них оказались спрятаны 27 самодельных бомб. Канал контрабандного ввоза проходил с Украины через страны Евросоюза. Общий вес закамуфлированной в иконы взрывчатки составил около 70 килограммов. В ФСБ сообщили о задержании причастного к преступлению лица.