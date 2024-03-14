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09:56, 14 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала в Петербурге членов законспирированной ячейки РДК. Они хотели отправить в зону СВО отравленные продукты

ФСБ России сообщила о разгроме в Петербурге ячейки террористов из РДК
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге членов действовавшей в городе законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Они хотели отправить в зону специальной военной операции (СВО) отравленные продукты.

В состав группы входили четверо местных жителей. В отношении них следователи возбудили уголовные дела по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Преступная группа действовала в интересах военной разведки Украины

По информации ФСБ, задержанные были приверженцами праворадикальной идеологии. Они действовали в интересах Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Члены РДК планировали отравить высокотоксичным химическим веществом продукты, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военным и жителям новых территорий России.

Одновременно с этим обвиняемые также проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры с целью устроить там теракт в будущем.

Члены РДК брали на себя ответственность за нападение на российские регионы

«Русский добровольческий корпус» входит в состав диверсионного подразделение «Кракен», сформированного украинской бригадой «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), и курируется ГУР Минобороны Украины. Вместе с легионом «Свобода России» (признан в РФ террористическим и запрещен) организация брала на себя ответственность за нападение на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.

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В 2023 году ФСБ внесла РДК в список террористических организаций, а одного из лидеров группировки, россиянина Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно приговорила к пожизненному лишению свободы.

В июле 2023-го в интервью немецкой газете Bild он признал, что украинские власти поддерживают бойцов РДК. По его словам, организация может полностью положиться на логистику и инфраструктуру ВСУ. Капустин уточнил, что речь идет о транспортировке раненых внутри Украины, а также о логистике в целом, содействии с размещением бойцов и помощи в беспрепятственном пересечении границы.

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      Варвара Кошечкина
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