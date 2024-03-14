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09:02, 14 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала готовивших отправку отравленных продуктов в зону СВО членов РДК

В Петербурге ФСБ задержала членов РДК, готовивших отправку отравленных продуктов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали четырех членов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которые готовили отправку отравленных продуктов в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

В отношении них следователи завели уголовные дела по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Задержанные действовали в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Они планировали отравить высокотоксичным химическим веществом продукты, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военным и жителям новых территорий России. Одновременно с этим обвиняемые также проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры с целью устроить там теракт в будущем.

Ранее суд заочно приговорил к пожизненному сроку российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) за государственную измену. Канахин воевал в составе РДК.

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      Варвара Митина
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