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16:16, 26 февраля 2024Силовые структуры

Воевавшего в ВСУ российского актера заочно приговорили к пожизненному сроку

Суд заочно приговорил к пожизненному сроку актера Канахина за госизмену
Кирилл Канахин

Кирилл Канахин. Кадр: фильм «Раскрутка»

Суд заочно приговорил к пожизненному сроку российского актера Кирилла Канахина за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС.

Актер признан виновным по статье 275 («Госизмена») УК РФ. Сейчас он находится на Украине, но в случае задержания проведет срок в колонии особого режима.

41-летний Канахин, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещен в России) и весной 2023 года участвовал в нападении на Белгородскую и Брянскую области.

Канахин был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам фильма «Никто не знает про секс 2», а также снимался в таких сериалах, как «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение» и других.

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      Екатерина Кашурникова
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