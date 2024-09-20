Воевавшего в ВСУ российского актера обвинили в нападениях на Белгородскую область

Пожизненно осужденного актера Канахина обвинили в атаках на Белгородскую область

Российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), пожизненно осужденного за государственную измену, обвинили в причастности к нападениям на Белгородскую и Брянскую области. Об этом сообщает «Коммерсант».

Материалы в отношении него уже поступило во 2-й Западный окружной военный суд. По новому уголовному делу Канахин проводит как участник «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вместе с материалами Канахина в суд поступило и дело главы РДК — Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В зависимости от роли и степени участия фигурантам вменяют теракт, посягательство на жизнь силовика, организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем, организацию террористического сообщества и участие в нем, прохождение обучения для осуществления терактов, незаконное пересечение границы, контрабанду, пропаганду терроризма, разбой, а также незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и веществ.

Им обоим грозит пожизненный срок.