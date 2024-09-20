Стало известно о новом деле в отношении основателя РДК

Основателю РДК Капустину грозит пожизненный срок по новому уголовному делу

Главе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денису Капустину (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) грозит пожизненный срок по еще одному уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что материалы дела поступили во Второй западный окружной военный суд в Москве 18 сентября. Также в суд поступило уголовное дело в отношении актера Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), а также еще троих человек. Дата рассмотрения пока не назначена.

По данным агентства, фигурантам инкриминируются теракт, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконный оборот взрывчатых устройств и веществ, незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, незаконное пересечение госграницы, контрабанда сильнодействующих и ядовитых веществ, организация террористического сообщества или участие в нем, пропаганда терроризма и разбой. Обвиняемым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее суд в Москве лишил главу РДК прав на квартиру в столице. В материалах дела отмечалось, что он не изъявлял желания вступить в права наследования и никогда не проживал по месту регистрации.