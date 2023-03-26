Подозреваемого в атаке в Брянской области актера Канахина объявили в розыск

МВД объявило в розыск актера Канахина, подозреваемого в атаке на село в Брянской области

МВД России объявило в розыск предполагаемого участника атаки на село в Брянской области Кирилла Канахина. Соответствующая запись появилась в ведомственной базе разыскиваемых лиц, передает РИА Новости.

Отмечается, что Канахин разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно, не сообщается. Также в розыск объявлен предполагаемый организатор атаки Денис Капустин, которого ранее внесли в список террористов и экстремистов.

Канахин был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам фильма «Никто не знает про секс 2», а также снимался в таких сериалах, как «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение» и других.

Атака украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область произошла 2 марта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что нападавшие обстреляли легковую машину, в результате чего погиб один человек. Один ребенок получил ранение, он был госпитализирован. Позже выяснилось, что диверсанты стреляли из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми.