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19:01, 5 февраля 2024Силовые структуры

Прокуратура утвердила обвинительное заключение воевавшему в ВСУ актеру Канахину

Воевавшему в рядах ВСУ актеру Кириллу Канахину утвердили обвинение в госизмене

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Гособвинение утвердило обвинительное заключение в отношении российского актера Кирилла Канахина, обвиняемого в государственной измене. Об этом в понедельник, 5 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По данным следствия, 41-летний Канахин, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещен в России) и весной 2023 года участвовал в нападении на Белгородскую и Брянскую области.

Дело будет слушаться в закрытом для прессы и общественности режиме. Журналистов допустят только на оглашение резолютивной части приговора.

Канахин был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам фильма «Никто не знает про секс 2», а также снимался в таких сериалах, как «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение» и других.

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      Владимир Седов
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