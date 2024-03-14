Планировавшие отравить гумпомощь для СВО члены РДК попали на видео

ФСБ показала видео с членами РДК, планировавшими отравить гумпомощь для СВО

ФСБ показала оперативное видео с задержанием четверых членов «Русского добровольческого корпуса» (организация запрещена в РФ), планировавших передать продукты из гумпомощи, отправляемой в зону специальной военной операции. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны подозреваемые в защитных костюмах, которые добавляют яд в крупу и кофе. Силовики задерживают их.

По данным ФСБ, диверсанты намеревались отравить с помощью яда больше тысячи человек. Они использовали высокотоксичное химическое вещество, полученное ими от украинской разведки. На преступление члены РДК согласились за награду.

Кроме того, подозреваемые снимали для украинских спецслужб объекты транспортной системы и топливо-энергетического комплекса и оборонной промышленности в Петербурга и Ленинградской области для атаки беспилотниками. ФСБ также установила, что задержанные готовили теракты против руководителей батальона «Эспаньола» и волонтеров, занимающихся сбором гумпомощи для СВО.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористической деятельности.