Отравителей гумпомощи для СВО взяли под стражу

В Петербурге суд арестовал членов РДК, пытавшихся отравить гумпомощь для СВО

Планировавшие отравить гумпомощь для СВО члены РДК попали на видео

Начало событий в новости Планировавшие отравить гумпомощь для СВО члены РДК попали на видео

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля членов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), пытавшихся отравить гумпомощь для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Ринату Ильину, Никите Красильникову и Артему Щербакову, подозреваемых по статье 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации»).

Из материалов дела следует, что они с января по 16 февраля вели разведку за пунктом сбора гуманитарной помощи для добровольческого подразделения «Эспаньола», участвующего в СВО, автотранспортом, используемым для перевозки гуманитарного груза в пункты временной дислокации подразделения.

16 февраля члены РДК приобрели GPS-трекер с функцией аудиозаписи, спрятали его тайнике на территории возле Храма Сретения Господня, чтобы впоследствии установить на транспорт, который повезет гумпомощь в Мариуполь.

Подозреваемые должны были подмешать яд в продукты. ФСБ показала их задержание.