Члены РДК получили 20 килограммов яда для отравления гумпомощи для СВО

Члены РДК, готовившие отравление гумпомощи для СВО, получили 20 килограммов яда

Члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) получили от украинской разведки мешок с 20 килограммами яда для отравления гумпомощи, направляемой в зону специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В материалах следствия, поступивших в суд, который избрал меру пресечения подозреваемым, указано, что один из них с 7 по 27 февраля получил неустановленное ядовитое вещество в мешке весом около 20 килограммов. После этого груз был доставлен на хранение в поселок Янино-1 Ленинградской области. Позже этот яд члены РДК собирались подмешать в продукты питания и отправить с гуманитарной помощью батальону «Эспаньола», участвующему в СВО.

Подозреваемые с января вели слежку за волонтерами, пунктом сбора гумпомощи и транспортом для ее перевозки в Мариуполь, где располагается подразделение «Эспаньолы».

Петербургский суд арестовал троих членов РДК до 27 апреля за участие в террористической деятельности. Двое из них признали вину и дали развернутые показания. Третий сообщник отрицает свою причастность к теракту, от дачи показаний отказался, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя.

ФСБ показала их задержание.