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15:37, 30 декабря 2023Силовые структуры

«Русский добровольческий корпус» внесли в список террористических организаций

ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» в список террористов

Фото: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock / Fotodom

Боевое подразделение ВСУ «Русский добровольческий корпус» (запрещен в России) включен ФСБ в список террористических организаций. Об этом сообщает «Российская газета».

Это произошло после того, как в силу вступило соответствующее решение Второго Западного окружного военного суда, принятое 16 ноября 2023 года. В ноябре этим же судом был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы лидер организации Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Его признали виновным в госизмене и террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что «Русский добровольческий корпус» под руководством Капустина организовал мартовскую атаку на село в Брянской области. Тогда в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы один человек не смог выжить и один ребенок был ранен.

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      Екатерина Улитина
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