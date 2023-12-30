«Русский добровольческий корпус» внесли в список террористических организаций

ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» в список террористов

Боевое подразделение ВСУ «Русский добровольческий корпус» (запрещен в России) включен ФСБ в список террористических организаций. Об этом сообщает «Российская газета».

Это произошло после того, как в силу вступило соответствующее решение Второго Западного окружного военного суда, принятое 16 ноября 2023 года. В ноябре этим же судом был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы лидер организации Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Его признали виновным в госизмене и террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что «Русский добровольческий корпус» под руководством Капустина организовал мартовскую атаку на село в Брянской области. Тогда в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы один человек не смог выжить и один ребенок был ранен.