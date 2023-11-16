Организатору атаки на села в Брянской области дали пожизненный срок

Суд приговорил к пожизненному заключению организатора атаки на село Капустина

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил основателя «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещен в России) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к пожизненному заключению за организацию атаки на села в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Дело в отношении Капустина рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее МВД России объявило Капустина в розыск как предполагаемого организатора атаки на село 2 марта. Тогда в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы был ранен ребенок и лишился жизни один человек.

Позже украинские диверсанты зашли и на территорию Белгородской области. От их действий пострадало пять человек. Власти ввели на территории региона режим контртеррористической операции, а Следственный комитет России возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.