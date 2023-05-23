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08:46, 23 мая 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело о теракте из-за проникновения диверсантов под Белгород

СКР возбудил дело по статье о теракте из-за проникновения украинской ДРГ под Белгород
СюжетДиверсии в России

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по ряду статей из-за проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дела возбуждены по статье 205 («Террористический акт»), статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), части 30, статье 105 («Покушение на убийство») и статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

В издании говорится, что фигурантами дела возможно станут заочно арестованные для международного розыска Басманным районным судом основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Капустин (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и Кирилл Канахин.

Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. Пострадали пять человек. По неофициальным данным, ранения получил замглавы Грайворона Анатолий Бляшенко, его госпитализировали с травмой голени. По информации Shot, 39 бойцов ДРГ убиты в ходе боев в Грайворонском городском округе, еще несколько взяты в плен.

О ситуации доложили президенту России Владимиру Путину, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью диверсии попытку Украины отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска (украинское название города — Бахмут).

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО) — он подразумевает ряд временных мер, в числе которых проверка документов у граждан и приостановка работы опасных производств.

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Екатерина Власова
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