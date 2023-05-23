Нападение диверсантов в Белгородской области квалифицировали по шести статьям УК

СКР возбудил дело по шести статьям УК после нападения диверсантов в Белгородской области

Начало событий в новости СКР возбудил дело о теракте из-за проникновения диверсантов под Белгород

Расследование по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты Белгородской области ведется по шести статьям Уголовного кодекса (УК) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Уголовное дело возбуждено по статьям 205 (Теракт), 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», 105 («Покушение на убийство»), 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества», 222 и 222.1 УК РФ («Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ»).

По данным следствия, 22 мая украинские вооруженные формирования напали на жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры в Грайворонском районе. Также со стороны Украины были минометные и артиллерийские обстрелы. В результате ранения получили несколько человек.

В настоящее время сотрудники СКР проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению личностей нападавших и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что фигурантами дела возможно станут заочно арестованные для международного розыска Басманным районным судом основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Капустин (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и Кирилл Канахин.

По информации Shot, 39 бойцов ДРГ убиты в ходе боев в Грайворонском городском округе, еще несколько взяты в плен.