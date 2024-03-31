КГБ Белоруссии провел три операции в граничащих с Украиной районах

ОНТ: КГБ Белоруссии провел три спецоперации в граничащих с Украиной районах

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии с начала 2024 года провели три спецоперации в граничащих с Украиной районах. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ.

Как указали журналисты, КГБ предприняла действия с целью пресечения деятельности украинских агентов. В результате трех операций силовики выяснили, что агенты спецслужб Украины, в числе которых были и граждане Белоруссии, «перемещали через южные рубежи взрывчатку, оборудовали тайники, чтобы потом другие завербованные Киевом взрывали и убивали».

Телеканал показал кадры задержаний, одно из которых прошло в Лельчицком районе Гомельской области в середине февраля.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали переправлявшего оружие и беспилотники через границу агента Службы безопасности Украины (СБУ).