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23:49, 31 марта 2024Бывший СССР

КГБ Белоруссии провел три операции в граничащих с Украиной районах

ОНТ: КГБ Белоруссии провел три спецоперации в граничащих с Украиной районах

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии с начала 2024 года провели три спецоперации в граничащих с Украиной районах. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ.

Как указали журналисты, КГБ предприняла действия с целью пресечения деятельности украинских агентов. В результате трех операций силовики выяснили, что агенты спецслужб Украины, в числе которых были и граждане Белоруссии, «перемещали через южные рубежи взрывчатку, оборудовали тайники, чтобы потом другие завербованные Киевом взрывали и убивали».

Телеканал показал кадры задержаний, одно из которых прошло в Лельчицком районе Гомельской области в середине февраля.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали переправлявшего оружие и беспилотники через границу агента Службы безопасности Украины (СБУ).

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      Марина Совина
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